İETT otobüsünün karıştığı kazada ağır yaralanan hamile kadın hayatını kaybetti

Fatih'te İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ağır şekilde yaralanan 4.5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza, akşam saatlerinde Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre, 34 FGT 008 plakalı Yasin L. idaresindeki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsüne çarpmış, kazada motorun arkasında yolculuk yapan 4.5 aylık hamile kadın, otobüsün altında kalarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan hamile kadından kötü haber geldi. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.