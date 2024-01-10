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İETT'ye bağlı özel halk otobüsü dehşet saçtı

Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çaptığı park halindeki 3 araçta hasar oluştu.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 08:40 - Güncelleme:
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü dehşet saçtı
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Soğuksu Mahallesi Soğuksu Caddesi Beykoz yönünde seyreden M.C. idaresindeki 34 TN 2001 plakalı özel halk otobüsü, evin önü ile garajında park halinde bulunan 2 hafif ticari araç ve 1 otomobile çarptı.

Otobüs, aydınlatma direğine ve garajdaki araçlara çarparak durabildi.

Otobüsün aydınlatma direğine çarpması nedeniyle, yer altındaki su borusu da patladı.

Sürücü M.C. yara almazken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu belirtildi.

Kaza sonucu 3 araç ve İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde hasar meydana geldi.

Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.

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