İfadesi kan dondurdu: Şeytani planla faili meçhul bırakacaktı

23 Temmuz 2020 Perşembe 08:33 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 08:33

Pınar'ı vahşice katleden Cemal Metin Avcı ifadesinde, delilleri yok etmek için genç kızın telefonuyla yaşadığı mahalleye giderek SIM kartını kırıp attığını söyledi. Cani, varildeki cesedi 24 saat yaktığını da itiraf etti.

Muğla’da kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan üniversiteli Pınar Gültekin’in (27) katili Cemal Metin Avcı’nın ifadesine ulaşıldı. Cani, 16 Temmuz’da buluştuğu kızı dedesinin bağ evine götürdüğünü, çıkan tartışmada yumruklayıp düşürdüğünü, yere çarpınca Pınar’ın kafasının kanadığını, hareketesiz kalınca boğazını sıkarak öldürdüğünü anlattı.

KATİLİN ‘SİNYAL’ PLANI

5-10 dakika ne yapacağını düşündüğünü belirten zanlı, “İple boğazını sardım. Bir elimle ayaklarından, diğer elimle ipten tutarak cesedi varile koydum, telefonunu da aldım” dedi. Akşam'ın haberine göre Cani, cinayeti gizleme planını ise şöyle itiraf etti: “Pınar, Akyaka’da yaşadığı için telefonu oradan sinyal versin diye Akyaka’ya doğru yola çıktım. Akyaka’da kavşağa 1-2 km kala sIm kartı telefondan çıkartıp dişimle ısırararak kırdım, camdan attım.”

KOMŞU GÖRDÜ AMA!

Zanlı, Muğla’ya dönüp kanlı kıyafetini değiştirdiğini, 1.5 litrelik şişelerde benzin aldığını, varildeki Pınar’ın cansız bedenini ateşe verdiğini anlattı. Avcı, yaşlı bir komşu kadının “Yangın çıkacak” diyerek seslenince “Plastik kasalar var, onları yaktım” yanıtını verdiğini de söyledi.

GÜN BOYUNCA YAKMIŞ

Cinayet sonrası işyerine gidip gün boyunca ara ara olay yerine dönerek cesedin yanıp yanmadığını kontrol ettiğini anlatan katil zanlısı, gece 23:00 sıralarında varile su dökerek ateşi söndürdüğünü aktardı. Avcı, sonrasında evine giderek uyuduğunu, ertesi gün işyerine yaptırdığı fayans tadilatından artan çimento gibi artan malzemeleri bağ evindeki varile dökerek doldurmaya çalıştığını belirtti.

AYNI GÜN ENGELLEDİ

Pınar Gültekin’in kendisini bekar olarak tanıtan caniyi evli olduğunu öğrenince terk ettiği, öldürüldüğü gün olan 16 Temmuz’da da sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.

KIZIMI TEŞHİS EDEMEDİM

Kızının öldürülmesinin vahşetten öte olduğunu belirten acılı baba Sıddık Gültekin, “Pınar artık benim kızım değil Türkiye’nin kızı. Ben bir baba olarak kızımı teşhis edemedim. Bu benim yüreğimi yakıyor” şeklinde konuştu.

CENAZESİNİ KADINLAR OMUZLADI

Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Pınar Gültekin, memleketi Bitlis Hizan’da toprağa verildi. Gayda Köyün’deki mezarlıkta defnedilen Pınar’ın tabutunu kadınların taşıması dikkat çekti.

Evin salon bölümünde halıların dağınık olduğu görüntülendi.

CİNAYETİN İZLERİ HÂLÂ DURUYOR

Pınar’ın öldürüldüğü Karabağlar Yaylası’ndaki bağ evi görüntülendi. Ön balkonun içinde ateş yakılmış bir varil ve varilin yanında da kül izlerine rastlandı.

ÖZGECAN’A ÜZÜLDÜ, AYNI SONU YAŞADI

Pınar Gültekin’in, 2015 yılında tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Özgecan Aslan’ın ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştığı ortaya çıktı: “Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter.”

BAŞKAN’DAN MESAJ: KADINA YÖNELİK TÜM SUÇLARI LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pınar Gültekin ile ilgili Twitter’dan açıklama yaptı: “Pınar Gültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Pınar’ı katleden caninin en ağır cezayı alacağından şüphem yok. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız.”