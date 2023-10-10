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Iğdır'dan Gazze'ye destek, İsrail'e protesto

Iğdır'da Sivil Toplum Kuruluşları, İsrail'in Gazze katliamlarını protesto ederek Filistin'e destek çağrısı yaptı.

IHA10 Ekim 2023 Salı 14:56 - Güncelleme:
Iğdır'dan Gazze'ye destek, İsrail'e protesto
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Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği tarafından düzenlenen basın açıklamasında, Filistin'e destek çağrısı yapıldı. Iğdır Nuh Nebi Camii bahçesinde Federasyon İl Başkanı Ferhat Armağan yaptığı açıklamada, "Kur'an-ı Kerim yüzlerce ayeti ile bizle birlik beraberliği emrediyor. Selçuklu döneminde de Osmanlı döneminde de bütün Yahudilere kapımızı açtık. Bizim işareti imaniyemiz bize şunu gösteriyor. Daha fazla şefkat etmemizi, birbirimizi sevmemizi başka dinlerde olsalar bile bunu emrediyor. Bir savaşta çocuklar, kadınlar hedef alınmaz. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor ağaçları savaşta bile kesmeyeceksiniz. Cenab-ı Hak, her zaman birlik beraberlik içinde olmayı bize nasip etsin. Bütün semavi dinlerde şefkat, yardımlaşama vardır" dedi. Kalabalık açıklama sonrası dağıldı.

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