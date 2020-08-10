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İHA'lar ortaya çıkarmıştı: Orman yakan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 'Pençe- Kaplan Operasyonu' sırasında orman yakan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

DHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:13 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:56
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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Pençe- Kaplan Operasyonu' başarıyla sürdürülürken, bölgedeki PKK'lı teröristlerin orman yaktığı anlar, TSK'ya ait İHA ile görüntülendi. 

Saniye saniye kaydedilen görüntülerde; 2 PKK'lı teröristin ormanlık alanı ateşe verdiği, yangının ağaçlara sıçradığı ve bölgeden uzun süre yoğun duman yükseldiği anlar yer aldı. Bir süre İHA ile takip edilen 2 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek, Türk ordusu tarafından yangın çıkarıldığı izlenimi oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

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