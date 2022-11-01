İHA'larla akıllı tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak

Akıllı tarım uygulamalarının etkin kullanımı amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) arasında 2020 yılında "Akıllı Tarım Uygulamaları Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında Bakanlık personeline, GTÜ'de İHA'larla hastalık ve bitki gelişim tespiti, rekolte tahmini, zirai ilaçlama ve gübreleme konularında "Uzaktan Algılama Teknolojilerine Dayalı Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitimleri" veriliyor.

Uzaktan algılama teknolojisinin temel prensipleri ve modern tarımda kullanımı, gelişmiş hava ve uzay kaynaklı uzaktan algılama sistemleri ile uzaktan algılanmış görüntülerin analiz yöntemlerinin anlatıldığı eğitimleri, şu ana kadar yaklaşık 250 personel başarıyla tamamladı.

Eğitimler sonunda sertifika alan personelin, görev bölgelerinde tarımsal verimin artırılması için aktif çalışma yürütmesi sağlanıyor.

- "İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VERİLER ELDE EDİLİYOR"

GTÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik, dünya nüfusunun yüksek ivmeyle arttığını, bu nedenle özellikle tarım sektörünün çok büyük önem kazandığını söyledi.

Dijital tarım konusunda gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır çok aktif çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Sefercik, Türkiye'nin de bu çalışmalara entegre olduğunu, çok ciddi akıllı tarım faaliyetleri yürütüldüğünü kaydetti.

Sefercik, Tarım ve Orman Bakanlığının özellikle hava ve uzay teknolojileriyle tarımsal verimin artırılmasına yönelik çok ciddi çalışmaları olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Akıllı tarımda insansız hava aracı kullanımı çok önemli. İnsansız hava araçlarıyla hem çok yüksek çözünürlüklü veriler elde edebiliyoruz hem de spektral yapısı yüksek renk değerleri elde edebiliyoruz. Bunları hem insan gözünün gördüğü noktalarda hem de fark edemediği spektral bantlarda birtakım bilgisayar algoritmaları kullanarak çalışabiliyoruz. Bu da bitki rekolte tespitlerinden, bitki boylarının direk olarak çok yüksek doğruluklu tespitlerine, bitki eğikliklerinin tespitlerine, bitkilere, fenolojik evrelerine direkt bakabiliyoruz. Hangi bitkinin nerede, hangi fenolojik evrede olduğunun modellenmesi, bu evrelerin de gelişimlerinin sınıflandırılarak belli formatlarda haritalanması üzerine çok ciddi çalışmalar yapıyoruz."

- "İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ÇİFTÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLMAYA BAŞLADI"

Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin sahada bu çalışmaları çok iyi performansla yürüttüğünü aktaran Sefercik, "Şu anda yedinci kursumuzu tamamlamak üzereyiz. 250'ye yakın Bakanlık personeline hem insansız hava araçları konusunda hem de bitki doku kültürü konusunda eğitim verdik." dedi.

Sefercik, "İnsansız hava araçları, çiftçilerin ilgi odağı olmaya başladı. Hem hastalık tespiti hem de hastalık ilaçlamasında insansız hava aracı tercih edilir oldu. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çiftçiyi bu işe adapte edebilirsek Türkiye'de akıllı tarımın en verimli şekilde uygulanmaya başladığına kanaat getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sistemi sorumlusu Handan Tokel Akipek de sahada aktif görev yaptığını belirterek, eğitim sayesinde insansız hava araçlarıyla arazide ne yapabileceklerini öğrendiklerini söyledi.

Sahada en çok karşılaştıkları sorunların başında engebeli yerlerdeki tarım arazilerine ulaşımın geldiğine dikkati çeken Akipek, insansız hava araçlarını kullanarak yerinde kontrol çalışmalarını daha etkin şekilde yapabileceğini, bu sayede zamandan da tasarruf edebileceklerini kaydetti.