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İHH 46 tır ramazan yardımı kumanyalarını Türkiye'nin dört bir yanına gönderdi

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan 77 bin 500 kumanya, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 46 tırla Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi.

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için 77 bin 500 kumanya hazırlandı.

Vakfın Kilis Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, İHH'nin "Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla dünyanın dört bir yanında faaliyette bulunduğu belirtildi.

Çalışmalar kapsamında yurt içindeki ihtiyaç sahiplerinin de unutulmadığı aktarılan açıklamada, "Hayırseverlerin bağışlarıyla alınan gıda malzemeleri paketlenerek hazır hale getirildi. Zekat, sadaka, fitre ve bağışlar on binlerce kişiye ulaştırılacak. Bugün itibariyle 46 tırdan oluşan yardımlar, Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hazırlanan erzak kolilerinin içinde; kuru bakliyat, yağ, un, şeker, pirinç, bulgur, tel şehriye, irmik, mercimek, makarna gibi malzemelerin bulunduğu ve 5 kişilik aileye ramazan ayı boyunca yeteceği aktarıldı.

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