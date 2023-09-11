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İHH, Fas için yardım çalışması başlattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, depremden etkilenen Fas için acil yardım çalışması başlattı.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
İHH, Fas için yardım çalışması başlattı
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İHH'den yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan, Fas'taki 7 büyüklüğündeki depremin ardından yardım çalışmaları için harekete geçildi.

Çalışmaların ilk etabında, 160 aileye gıda paketi, battaniye ve elbise dağıtıldı.

Ayrıca, çalışmalar kapsamında bebek maması ve hijyen malzemesi yardımı da yaplıyor.

Vakıf tarafından ülkeye gönderilen 7 kişilik insani yardım ekibi, insani yardım çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç tespitlerinde de bulunuyor.

Yapılacak raporlamalara göre İHH tarafından daha geniş kapsamlı yardım çalışmaları planlanıyor.

  • İnsan Hak ve Hürriyetleri
  • marakeş

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