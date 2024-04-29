İhmal 5 yaşındaki Eda Nur'u hayattan kopardı! İBB acılı aileyi suçladı

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer için başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili İBB, skandal bir açıklama yaparak aileyi suçladı. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, su sızıntı olduğu belirtilen Küçükçekmece Menekşe parkında çalışma başlattı. Arızanın tespiti için kazı çalışma yapan ekiplerin oluşturduğu su birikintisinde Eda Nur Gezer'in cesedi bulundu.

AİLE UYARILARI DİKKATE ALMADI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Olayla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlattıklarını belirten İBB, kızlarını kaybeden aileyi suçladı. Yapılan açıklamada su birikintisinin etrafına neden fiziki önlem alınmadığına yer vermeyen İBB, önce güvenlik görevlilerinin ardından zabıta ekiplerinin aileyi parkta mangal yaktıkları için uyardığı belirtildi. Pikniğe devam eden aile ise 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in kayıp olduğunu fark ederek zabıtadan yardım istedi. Aramaların ailenin piknik yaptığı alana 7-8 metre mesafedeki balçık alanda yoğunlaştırıldığını yazan açıklamada "Gün içerisinde çalışma yapılan alanda oluşan 136 santimetre derinliğindeki su birikintisi kontrol edildi. Ceset burada çıktı" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kazılan su dolu çukura düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer ölümüyle ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Eda Nur'un ailesine başsağlığı dileyen Bakan Tunç ayrıca kusur tespiti için uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı.

OLAYDAN SONRA BARİYER KOYDULAR



Eda Nur Gezer'in babası Emrah Bodur'un cezaevinde olduğu, anne Nurcan Gezer'in ise haymatlos (vatansız) olduğu için bir süredir tutulduğu geri gönderme merkezinden kızının vefatı üzerine çıkışına izin verildiği belirtildi. Küçük kızın cenazesi, kimlikleri olmadığı gerekçesiyle anne Nurcan Gezer ve yakınlarına teslim edilmedi. Anne Gezer sorumluların en ağır cezayı almalarını istediğini söyledi. Nurcan Gezer'in yakınları, İBB ve Küçükçekmece Belediyesi'nin gerekli önlemleri almadığını belirterek "Piknik için ordaydık. Oturduğumuz yer ile su birikintisinin arasında 10 metre var ya da yok. Belediye oturma yerlerine yakın bir kazı yapacaksa mutlaka çevirme yapması gerekirdi. İnsanları uyaran işaretleri koyması gerekirdi. Cesedin bulunmasından sonra bariyer koydular. Biz sorumlu kişilerden şikayetçiyiz" dedi.