İhtiyaç sahipleriyle 52 bin 265 kurban hissesi paylaşıldı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) "Paylaş Kurbanını Kardeşinle" sloganıyla düzenlediği 2019 Kurban Bayramı organizasyonunda Afrika, Asya ve Balkanlar'daki 33 ülke 253 bölgede 52 bin 265 hisse kurban keserek 2,3 milyon yoksul kimsenin hanesine kurban etini taşıdığını duyurdu. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, “10 yıldır olduğu gibi bu yıl da güven ve şeffaflık içinde vekaletle kurban kesim organizasyonunu gerçekleştirdik. Hayırseverlerin bağışladığı 52 bin 265 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları hiçbir aracı kurum olmadan hassasiyet içinde sürdürdüğümüz kesim ve dağıtım işlemleriyle ilk elden yoksullara ulaştırdık. Öte yandan söz vermediğimiz halde tüm bağışçılarımıza kurban kesim videolarını ulaştırmaya başladığımız gibi yine şeffaflık ilkemiz gereği kurban eti dağıtılan 210 bin ailenin yerleşim yeri ve rakamlarının yer aldığı raporu web sitemizde yayınlamak üzere hazırlamaya başladık. İDDEF'e güvenip kurbanını emanet eden bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bağışçılar kurbanının nerede kesildiğini öğrendi

Açıklamada İDDEF'e bağışlayan 52 bin 265 bağışçının adına dünyanın dört bir yanında İslami usul ve kaidelere uygun olarak kesilen kurbanlar gerçek ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaştırıldığını belirtilerek bayramda kurbanı kesilen vekalet sahiplerine anlık olarak bilgilendirme mesajı gönderildiği bilgisi verildi. Açıklamada hayırseverlerin federasyonun resmi internet sitesinden de kurbanlarının durumunu sorgulayarak hangi ülkede kesildiğini öğrenebildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “İDDEF olarak 10. yılımızda bize emanet edilen 52 bin 265 hisse kurbanı kıymetli bağışçılarımızın emanetini emanet, hassasiyetini hassasiyet bilip 33 ülke 253 bölgede gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. En önemli mesele kurumumuza bağışta bulunan değerli bağışçılarımızın arzu ettiği şekilde yüzbinlerce ailenin evlerine ve sofralarına girerek pay edilen kurban eti ve hediyeleri teslim ettik. Yoksul ve mazlum Müslüman kardeşlerimizle kardeşliğimizi pekiştirerek bayram sevinçlerine ortak olduk” denildi.

Her bağışçıya kesim videosu gönderiliyor

Bilgilendirme mesajının ve kurbanların hangi ülkede kesildiği bilgisinin sunulmasının yanında kurban kesim anını ülkelere giden ve orada bulunan görevliler sayesinde video ile kayıt altına alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, “Kurumumuza güvenerek emanetini teslim eden bağışçılarımızın birçoğu ‘Kurbanımın videosunu izleyebilecek miyim?' diye sordu. Biz de kendilerine ‘Videoya dayalı değil güvene dayalı olarak kurbanlarınızı kesiyoruz. Kalbinizde zerre kadar şüphe varsa kurbanınızı bize emanet etmeyin; çünkü kurban şüphe götürmeyen çok önemli bir ibadet, çok kıymetli ve değerli bir emanettir” cevabını verdik. Kıymetli bağışçılarımız alınan bu cevapla birlikte 52 bin 265 hisse kurbanı İDDEF'e emanet etti. Biz de bağışçılarımıza söz vermemekle birlikte tüm kurbanların kesimlerini video kaydına aldık. Her bir bağışçımızın kurban kesim videosu resmi web sitemiz olan iddef.org'a yüklenerek bağışçımıza SMS olarak video linkleri gönderilmeye başlandı ve bağışçılarımız böylece kurban kesimlerini izleyebilme imkanına sahip oldu. Bizim verdiğimiz söz bağışçılarımızın emanetine sahip çıkmak ve kurban ile hediyelerini gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaktı. Bu sözümüzü yerine getirmekle birlikte söz vermediğimiz halde kurban kesim videolarını da bağışçılarımıza ulaştırarak izlemelerine olanak sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Şehit Ömer Halisdemir ve tüm şehitler için kurban kesildi

Federasyonun açıklamasına göre bu bayramda Şehit Ömer Halisdemir ve tüm şehitler için de kurban kesildi.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“2017 yılında 33 ülke 94 bölgede kurban çalışması gerçekleştirerek bağışlanan 30 bin hisse kurbanı emanet sahiplerine teslim ettik. 2018 yılında 45 bin hisse kurban bağışı alırken, 2019 yılında ise 52 bin 265 hisse kurbanı mazlum ve mağdur coğrafyalara taşıdık. İDDEF'e güvenerek teveccüh gösteren hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin ve kalpten kalbe kurulan paylaşma köprüsünü güçlendirsin.”

Kurban organizasyonunda neler yapıldı?

İDDEF görevlileri, vekalet ile kurban kesimi yapılacak ülkelere 3 ay öncesinden bizzat giderek kurban satın alım işlemlerini titizlikle gerçekleştirdi. 2019 yılı kurban faaliyetleri kapsamında bayram namazının ardından hisse sahiplerinin isimlerini tek tek okuyup vekaleti vererek, İslami usul ve kaidelere göre kurbanları kesmeye başlayan İDDEF, hayırseverlerin emanetini kesim videolarıyla kayıt altına alarak önceden belirlenen gerçek ihtiyaç sahiplerine hassasiyetle teslim etti. İDDEF ekipleri, kurban çalışmaları kapsamında gittiği ülkelerde İDDEF'e ait medreselere ziyarette bulunarak talebelere bayramlık kıyafet hediye etti. İDDEF görevlileri ayrıca kurban kesimi için gittikleri köylerde çocuklara bayramlık kıyafet, oyuncak, balon ve şeker dağıtarak bayram sevincini doyasıya yaşattı. 253 bölgedeki temaslarda cami, mescit, medrese ve su kuyuları gibi hizmet alanlarında yapılabilecek projelerle ilgili fikir alışverişi yapılırken, kurbanla kurulan kardeşlik köprüsüyle paylaşma ve yakınlaşma duyguları pekiştirildi.

Kesimler hangi ülkelerde gerçekleşti?

İDDEF, Afrika, Asya ve Balkanlar'ı kapsayan 3 kıta 33 ülkede kurban kesim ve dağıtım organizasyonu gerçekleştirdi. Bağışçılardan alınan kurban emanetinin yerine getirildiği ülkeler; Burkina Faso, Gine, Mali, Gana, Gürcistan, Gambiya, Senegal, Etiyopya, Sırbistan (Sancak Bölgesi), Azerbaycan, Hindistan, Uganda, Kenya, Kazakistan, Pakistan, Kırgızistan, Sudan, Fildişi Sahili, Tanzanya, Sri Lanka, Nijer, Nijerya, Benin, Somali, Açe, Özbekistan, Nepal, Yemen, Bangladeş, Filipinler, Malezya ve Suriye'den oluştu.”