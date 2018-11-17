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İki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla başından vuruldu

Bolu'da, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada başından tabancayla vurularak ağır yaralanan Tolga Kurul (22), hastaneye kaldırıldı. Tabancayı ateşlediği iddia edilen Emrah T. (23) ve yanında bulunan 4 şüpheli, otomobille kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

  • DHA
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Olay, saat 21.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi 72 Konutlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Tolga Kurul ve Emrah T., aile bireylerinin ve akrabalarının oluşturduğu kalabalık gruplar halinde Çıkınlar Mahallesi´nde buluştu. İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini fark eden 2 grup da olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 2 grup ilk olayın ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden aynı noktada karşı karşıya geldi, yeniden kavga çıktı. Kavga sırasında alkollü olduğu ileri öğrenilen Emrah T., iddiaya göre yanında bulunan tabancayla Tolga Kurul´a ateş açtı. Merminin başına isabet ettiği Tolga Kurul, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kurul, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Kurul´un yoğun bakımda tedaviye alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
 
ŞÜPHELİLER KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
 
İki farklı otomobile binen Emrah T. ve beraberindeki 4 kişi olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı araçlardan biri D-100 Karayolu Kartalkaya yol ayrımında, diğeri ise Gerede ilçesinde durdurularak yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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