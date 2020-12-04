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İki aile arasında çıkan kız kaçırma kavgasında bir kişi öldü

İstanbul'da iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada iki yabancı uyruklu çocuk hafif şekilde yaralanırken, saldırı esnasında kaldırımda yürüyen 1 kişi de vurularak hayatını kaybetti. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

IHA04 Aralık 2020 Cuma 16:54 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 16:54
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Olay, 18 Ağustos günü Küçükçekemece’de yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt’ta yaşayan yabancı uyruklu Omar M., Küçükçekmece’de oturan Nura H. isimli kadını 2 gün önce kaçırdı. Kızın ailesi erkek tarafının yaşadığı yere giderek kavga etti. Daha sonra erkeğin ailesi kız tarafının yaşadığı Küçükçekmece Pelikan Sokak’a gidip kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sırasında olayla alakası olmayan ve o sırada kaldırımda kuzeni ile yürüyen Ahmet Elçeoğlu ve kuzeni M.E. de vuruldu. 24 yaşındaki Eçeoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kız tarafından da A.H. (15) ve H.M. (14) isimli iki çocuk hafif şekilde yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Olay üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahısların kaldığı 13 adresi tespit edip, önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında silahı kullanan ve kız kaçırma olayını gerçekleştiren Omar M. Çatalca’da, onunla birlikte araçta bulunan Gerib M. ve İmet N. ise Esenyurt’ta yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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