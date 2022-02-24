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İki aile arasında silahlı arazi kavgası 2 kişi öldü, 8 kişi ağır yaralı

Diyarbakır'da akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi ağır yaralandı.

DHA24 Şubat 2022 Perşembe 13:32 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 13:32
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Olay, Çınar ilçesi Aşağı Konak köyünde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Köyde akraba olan Akdağ ailesi mensupları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralananlara müdahale etti. Durumları ağır olan yaralılar ilk müdahalenin ardından Çınar ilçesi ile Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan 2'si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikeleri bulunan 8 yaralının tedavisi sürüyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanelerin önlerinde güvenlik önlemi alarak, acil servislere bir süre kimsenin girişine izin vermedi. Olayın meydana geldiği Aşağı Konak köyünde önlem alan jandarma ekipleri, köye yabancıların girişine izin vermiyor. Olay yerinde onlarca boş kovan toplayan jandarmanın incelemesi sürüyor.

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