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  • İki aile arasındaki tartışma sokağa taştı, taşlı sopalı kavga böyle görüntülendi
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İki aile arasındaki tartışma sokağa taştı, taşlı sopalı kavga böyle görüntülendi

İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin yaralandığı kavgayla ilgili polis çalışma başlattı.

DHA13 Mayıs 2021 Perşembe 10:58 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 10:58
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Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam iddiaya göre, bir apartmanın içinde komşu olan iki ailenin çocukları arasında 'laf atma' tartışması yaşandı.

Tartışmaya aile büyükleri katılınca olay büyüyerek kavgaya dönüştü. Apartman içinde başlayan kavga caddeye taştı, ortalık savaş alanına döndü.

Yumruklu, taşlı, sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı, olayı başlatanları gözaltına aldı.

Olay anları cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde birbirine yumruk atanlar, taş atanlar, sopayla vuranlar görünürken, çığlık sesleri de duyuluyor.

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