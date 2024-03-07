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İki araç çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AA7 Mart 2024 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
İki araç çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Devrim Okumuş (24) yönetimindeki 35 AKM 144 plakalı otomobil, Köfündere kavşağında Mehmet Atıcı (24) idaresindeki 45 KB 5968 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Osman Kaymak (42) ile Hakkı Coşkun yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Devrim Okumuş ile Osman Kaymak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Atıcı Kiraz Devlet Hastanesi'ne, Hakkı Coşkun ise Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Osman Kaymak, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaymak'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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