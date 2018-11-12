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İki askeri şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca, bölgedeki kaynaklardan alınan istihbarat sayesinde Sinat-Haftanin alanında yerleri belirlenen teröristlere, TSK’nın yaptığı hava harekatı neticesinde 5 PKK’lının etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, 5 PKK’lı teröristin; Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında dün yapılan arazi taraması esnasında iki askerin şehadeti ile sonuçlanan patlamada kullanılan el yapımın patlayıcı düzeneğini hazırlayan ekipten olduğu öğrenildi.

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