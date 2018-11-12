İki askeri şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, 5 PKK’lı teröristin; Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında dün yapılan arazi taraması esnasında iki askerin şehadeti ile sonuçlanan patlamada kullanılan el yapımın patlayıcı düzeneğini hazırlayan ekipten olduğu öğrenildi.
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