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İki ayrı narkotik operasyonunda 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kilis'te düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 91 kilo 480 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

AA07 Nisan 2020 Salı 11:54 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 11:54
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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu H.H, İ.İ. ve A.S'nin içerisinde bulunduğu aracı kent çıkışında durdurdu.

Aramada, 16 kilo 445 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, Suriye uyruklu Z.M. ile E.Ç. ve M.Ç'nin içerisinde bulunduğu araçta yaptığı aramada ise 75 kilo 35 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.H, İ.İ, A.S. ve Z.M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, E.Ç. savcılık kararıyla, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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