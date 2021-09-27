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İki çocuk annesi 34 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında öldü

Mersin'de bir apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk annesi Cevahir İlhan (34), hayatını kaybetti.

DHA27 Eylül 2021 Pazartesi 14:45 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:45
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Sağlık Mahallesi 86042 Sokak'taki 4 katlı Yazar Apartmanı'nın 1'inci katında öğle saatlerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kısa sürede yangına müdahale etti.

Ekipler, yangın sırasında evde olduğu anlaşılan Cevahir İlhan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İlhan'ın dumandan etkilenerek zehirlendiği belirlendi.

Çocuklarının babalarıyla Gaziantep'te olduğu öğrenilen İlhan'ın cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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