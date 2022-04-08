İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2022 Cuma / 7 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7577
  • EURO
    16,0362
  • ALTIN
    916.226
  • BIST100
    2375.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda
Güncel

Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda

Karadeniz'de çıkarılacak gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek iki dev vananın deniz tabanına indirilmesi için hazırlık yapılıyor.

AA8 Nisan 2022 Cuma 14:54 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 14:58
ABONE OL

Mart ayı sonunda ilki, dün ise ikincisi Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getirilen kuyu başı vanaları, Filyos Limanı'ndan Yavuz Sondaj Gemisi ile Türkali-2 kuyusuna indirilecek.

Vanalar, içinde bulunan akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek.

"KAŞİF" isimli su altı robotuyla deniz tabanına indirilecek olan, 65 ton ağırlığa, 5,1 metre yüksekliğe ve 5,9 metre genişliğe sahip dev kuyu başı vanalarından 8 adet daha getirilmesi planlanıyor.

Diğer sondaj gemilerinden Fatih Gökçebey-1 sondaj çalışmasına, Kanuni ise Türkali-5'te çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini sırtlayacak boruların tamamı haziranda limana indirilmiş olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.