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  • İki haftada Edirne'de 81 insan kaçakçısı yakalandı
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İki haftada Edirne'de 81 insan kaçakçısı yakalandı

Edirne'de, jandarma ekipleri, iki haftada düzenledikleri operasyonlarda, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 81 şüpheliyi gözaltına alırken, bunlardan 52'si tutuklandı.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
İki haftada Edirne'de 81 insan kaçakçısı yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ile mücadele kapsamında, göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak haksız kazanç elde etme yolundaki insan kaçakçılarının bağlantılarını ortaya çıkartmak, faillerini yakalayarak adli mercilere teslim etmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İki haftalık süreçte, istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince ortak düzenlenen operasyonlarda, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 81 zanlı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 64 araç ve 2 bin 715 düzensiz göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 52'si tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaçakçılıkta kullanılan araçlara el konuldu, 64 araç sürücüsüne de toplam 260 bin lira idari ceza uygulandı.

  • edirne jandarma
  • insan kaçakçılığı
  • gözaltı operasyonu

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