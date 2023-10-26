İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İki ilde 10 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan ve Ardahan'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 10 düzensiz göçmen yakalandı.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 17:10 - Güncelleme:
İki ilde 10 kaçak göçmen yakalandı
ABONE OL

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan İranlı A.S. idaresindeki araçta, 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

Ardahan'da da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç idaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.