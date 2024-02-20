İki ilde ''Bozdoğan-5'' operasyonu! 8 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Erzurum ve Düzce'de gerçekleştirilen "Bozdağan-5" operasyonunda 2014-2017 yılları arasında Irak'ın Ambar bölgesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen DEAŞ terör örgütünün sözde askeri emirlerinin de aralarında bulunduğu 8 yabancı uyruklu şüpheliısı yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.