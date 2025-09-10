İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,286
  • EURO
    48,3324
  • ALTIN
    4840.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İki ilde düzensiz göçe geçit verilmedi

Edirne ve Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 10:02 - Güncelleme:
İki ilde düzensiz göçe geçit verilmedi
ABONE OL

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Edirne'nin Lalapaşa ve İpsala ilçelerinde, Pakistan ve Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli'nde ise Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında gerçekleştirdikleri denetimlerde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.