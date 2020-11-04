İki kardeş borç meselesi yüzünden çıkan bıçaklı ve satırlı kavgada öldürüldü

AA 04 Kasım 2020 Çarşamba 16:44 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 16:44

Van Yolu Caddesi'nde bulunan kasap dükkanında iş yeri sahibi Metin Ayata (29) ve kardeşi Emrullah Ayata (26) ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında borç meselesi yüzünden kavga çıktı.

Bıçak ve satırların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe merkezi ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.