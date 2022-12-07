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İki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
İki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü
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Şambaz Çağlayan idaresindeki 60 TG 261 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 27. kilometresinde Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya kontrolündeki 06 DC 9643 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Çağlayan hayatını kaybetti, diğer sürücü Çetinkaya ile Kazım ve Şaban Çağlayan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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