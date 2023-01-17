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İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 12:29 - Güncelleme:
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Kaza, Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak ile Ergenekon Caddesi kesişiminde meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 37 AB 218 plakalı otomobil, B.Y. yönetimindeki 78 AG 806 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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