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İki yüzlü Ermenistan'dan alçak saldırı! Scud füzesi fırlattılar, S-300'ler imha etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'dan Azerbaycan'daki Mingeçevir kentini hedef alan bir Scud füzesinin fırlatıldığını bildirdi.

IHA11 Ekim 2020 Pazar 09:27 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 09:28
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan’dan Azerbaycan topraklarında yer alan Mingeçevir kentine bir Scud balistik füzesinin fırlatıldığını belirtti. Hacıyev, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan’ın Mingaçevir kentine bir Scud balistik füzesi fırlatıldı. Hava savunma güçlerimiz S-300’ler sayesinde füzeyi imha etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, gece saatlerinde Ermenistan ordusunun insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de sivil yerleşim birimlerine düzenlediği füzeli saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

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