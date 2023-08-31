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İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenleme

İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karara göre, ikinci el araç ve gayrimenkul satışlarında ilan sitelerinde ismin gizlenerek ilan verilmesi yasaklandı.

31 Ağustos 2023 Perşembe 00:27 - Güncelleme:
İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenleme
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İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, ilan sitelerinde kendi kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilana çıkılması engellenecek.

Kişiler, kendisi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkul için sadece yetki belgesi alarak satış ilanına çıkabilecek.

İlan siteleri, bu kurala uygun ilan denetimi yapmakla yükümlü olacak.

Bu kurala aykırı her ilan için 10 bin ile 100 bin lira arasında ceza uygulanacak.

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