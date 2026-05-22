''İkinci el eşya'' üzerinden 33 milyonluk vurgun! Dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, internet üzerinden 'satılık ikinci el eşya' ve 'sıfır eşya' ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bingöl merkezli İstanbul, Mersin ve Kocaeli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, internet üzerinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşları hedef alarak yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Aynı zamanda toplam 33 milyon 207 bin 353 liralık şüpheli işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.