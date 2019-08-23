İkinci fotoğraf krizi CHP'yi karıştırdı! 'Yanlışlıkla oldu'

Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre, CHP eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın partiden atılmasıyla sonlanan ilk fotoğraf krizinin bu seferki kahramanı Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin oldu. CHP PM ve MYK'da '12'ler Grubu' olarak adlandırılan grubun başında bulunan Bülent Tezcan'ın referansıyla Balıkesir'den milletvekili seçilen Sivas doğumlu Şahin, bayramdan önce bir fotoğrafını çerçeveletip asılması için CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı'na gönderdi. Burhaniyeli olup TBMM'de görev yapan eski milletvekilleri Mehmet Cavit Emir, Nurettin Sandıkçıoğlu, Nuri Bozyel, Ali Kemal Deveciler ve Ayşe Nedret Akova'nın fotoğraflarının yanına kendi fotoğrafını astıran Şahin'in bu girişimi büyük tartışma yarattı. Eşinin Burhaniyeli olmasından dolayı böyle bir girişimde bulunan Şahin'e hem CHP Balıkesir İl Örgütü hem de CHP Burhaniye İlçe Örgütü tepki gösterdi. Tepkilerin artması üzerine CHP Burhaniye İlçe Başkanı Ergün İnce fotoğrafı indirtti.

Fotoğraf kriziyle ilgili konuşan İnce, "Yanlışlıkla oldu. Yönetim kurulunun kararıyla fotoğrafı asılı bulunduğu yerden indirdik" diyerek olayı doğruladı. Partinin il ilçe binalarında sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile partinin genel başkanının fotoğraflarının bulunabileceğini belirten partililer, "Yaşayan bir milletvekilinin kendi fotoğrafını şoförü ve danışmanıyla gönderip astırması yanlış olmuştur. Doğru bulmadığımız bu girişime her partili arkadaşımız tepki gösterdi. Egosu çok yüksek. Enteresan bir kişilik. Örgüt içinde de zaman zaman yaptığı müdahalelerle tepki toplayan milletvekiliyle ilgili tespitlerimizi genel merkeze de ilettik" diye konuştu.