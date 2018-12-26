'İkinci İsrail' projesini Irak'a taşıyorlar

ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekmesinden rahatsız gibi görünen İsrail’in Washington ile birlikte gizli bir ajandayı uygulamaya sokmaya hazırlandığı ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump’ın aldığı kararı AKŞAM’a değerlendiren üst düzey bir İsrail yetkilisi, “ABD Suriye’de başarısız oldu. Irak’a döndü. Neler olacağına bakacağız” dedi. ABD askerlerinin Irak'a geçmesiyle ilgili Başbakan Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Dr. Joseph Frager çarpıcı bir yazı yazdı.

TÜRKİYE BOŞ BIRAKMADI

Israil National News'de yazan Dr. Frager, “Time for a Kurdish State (Kürt Devleti zamanı)” başlığını attı. Frager, yazısında, “Ortadoğu’da bir Kürt devleti kurulması; ABD, İsrail ve Ortadoğu’nun geri kalanı için harika olacaktır” dedi. Frager, adeta, ABD’nin ve İsrail’in Ortadoğu planını açıkladı. Hem ABD’nin hem de İsrail’in üst düzey isimlerine yakın olan Frager, “2019’da; ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, yeni savunma bakanının işinin bir parçası da, bir Kürt devleti kurmak olacaktır” dedi. Üst düzey İsrail yetkilisi, ABD’nin Suriye’den çekilmesinin iki ana nedeni olduğunu ifade etti: Birincisi, ABD’nin Suriye’de başarısız olması; ikincisi ise, Türkiye’nin Suriye’de boş alan bırakmaması” dedi. AKŞAM’ın görüşlerini aldığı bazı önemli isimler, “İsrail’in ilk politikası, Türkiye’nin Irak’ta daha fazla konsolosluk açmamasını sağlamak" dedi.

BAKANLIK NETANYAHU'YA HADDİNİ BİLDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Netanyahu’nun TSK’nın Suriye’de düzenlediği operasyonlara ilişkin yaptığı küstah beyanata sert yanıt verdi. Açıklamada, “İsrail Başbakanının Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz. TSK'nın şanlı tarihi boyunca görev ve harekâtlarında, hiçbir dönem utanılacak bir husus olmamıştır. Ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk Ordusu'nu karalayamaz. En zor harekat ortamlarında dahi, sivil/masum insanlar, operasyonların gecikmesi pahasına dokunulmaz olmuştur" denildi.

YPG, korkudan Esad’a toprak devrine başladı

Suriye’de Beşşar Esad rejimi güçleri, terör örgütü YPG/PKK ile koordinasyon içerisinde Suriye’nin Münbiç bölgesine askeri unsurlarını soktu. Münbiç’teki güvenilir kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, rejim güçlerini taşıyan 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar, yaklaşık 1 saat önce ilçenin güneyinden giriş yaptı. Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarıyla kısa bir toplantı yapan rejim güçlerinin konvoyu, görüşmenin ardından ilçenin batı kırsalında yer alan Arimah beldesine yöneldi. YPG/PKK, Arimah’ın kontrolünü rejim güçlerine bıraktı. Arimah beldesi, Münbiç’in batısıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi arasında bulunan cephe hattında yer alıyor.

Trump’ın çekilmesi Erdoğan’a yarar

ABD’nin Suriye’den eçkilme kararıyla ayarları bozulan İsrail’de hükümetten histerik açıklamalar gelmeye başladı. Ordu Radyo’suna konuşan İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, Trump’ın kararının ‘İsrail için kötü’ olduğunu belirtti. Şaked, “ABD Başkanı İsrail’in büyük bir dostu” dese de şu vurguyu yaptı: “Bu adım, İsrail’e yardım etmezken, Erdoğan’ı güçlendiriyor ki, kendisi bir Yahudi karşıtı.

(Akşam)