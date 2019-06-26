İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7801
  • 6,5716
  • 261.568
  • 94.751
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İkinci kattan düşen bebeği havada yakaladı

Fatih'te ikinci kattaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki bebeği, 17 yaşındaki genç havada yakaladı.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay Fatih'te geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. Suriyeli Doha Muhammed, annesi Leyla Abdullah mutfakta yemek yaparken ikinci kattaki dairelerinin açık bırakılan penceresine yaklaştı. Bu sırada aynı sokakta bulunan çerçeve atölyesinde çalışan Cezayir uyruklu 17 yaşındaki Feuzi Zabaat, çocuğun düşeceğini fark ederek pencere altına gitti. Zabaat aşağıya düşen küçük kız, yere çakılmak üzereyken havada yakaladı. 2 yaşındaki Suriye uyruklu Doha olayı burnu bile kanamadan atlattı. Küçük çocuğun ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
 
Büyük korku yaşayan Dora'nın annesi aşağıya inerek, çocuğu aldı. Haber verilmesi üzerine Dora'nın babası Yusuf Muhammed eve geldi. Baba Muhammed kızının hayatını kurtardığı için Feuzi Zabaat'a 200 lira ödül verdi. Baba Yusuf Muhammed ertesi gün de kurban kesti.
 
"TAM DÜŞERKEN, TUTTUM"
 
Küçük Dora'yı havada yakalayan Feuzi Zabaat, "Çocuk tam düşerken, tuttum.  Allah rızası için gerekeni yaptım" derken Dora'nın babası ise çocuğunu kurtaran Feuzi Zabaat'a teşekkür etti. Görgü tanığı İzzet Bayır, "Yukarıdan aşağı doğru iniyordum.  Arkadaşın yukarı doğru baktığını gördüm. Kız aşağıya düşecekti.  Arkadaşımız çocuğu havada yakalayarak, ailesine geri kavuşturdu" dedi.
 
O ANLAR KAMERADA
 
Öte yandan Feuzi Zabaat'ın pencereden düşen Dora Muhammed'i havada tutma anları sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Feuzi Zabaat çocuğu düşmek üzereyken son anda yakaladığı görülüyor. Olayı gören mahalle sakinleri de çocuğun yanına koşuyor. Feuzi Zabaat ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışıyor.

Üsküdar´da takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye ile ABD arasında çok kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında çok kritik görüşme

Skandal! AA muhabirini ülkeye sokmadılar

Skandal! AA muhabirini ülkeye sokmadılar

Yeni askerlik sistemiyle erken terhis açıklaması

Yeni askerlik sistemiyle erken terhis açıklaması

Manchester City'den Galatasaray'a! Görüşme yapılacak

Manchester City'den Galatasaray'a! Görüşme yapılacak

142 bin sivili işkenceyle öldürdüler

142 bin sivili işkenceyle öldürdüler

İstanbul'da büyük panik! Uçağın 30 metre üzerinden geçti

İstanbul'da büyük panik! Uçağın 30 metre üzerinden geçti

Öztürk Yılmaz, CHP'deki tek adam düzenine isyan etti

Öztürk Yılmaz, CHP'deki tek adam düzenine isyan etti

Çin sır gibi saklıyordu... İlk kez görüntülendi

Çin sır gibi saklıyordu... İlk kez görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

Türk F-16'ları 'Yavuz'u selamladı

Türk F-16'ları 'Yavuz'u selamladı

6 ay toprağa gömüldükten sonra tüketiliyor

6 ay toprağa gömüldükten sonra tüketiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA