İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2023 Çarşamba / 15 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3803
  • EURO
    32,4811
  • ALTIN
    1953.45
  • BIST100
    7241.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İkna sonucu teslim olan terörist Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu
Güncel

İkna sonucu teslim olan terörist Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist, Şırnak'ta ailesiyle buluştu.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
İkna sonucu teslim olan terörist Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu
ABONE OL

Şırnaklı M.A. geçen yıl eylül ayında çalışmak için gittiği bir Avrupa ülkesinde örgüte müzahir kişilerle tanışarak terör örgütü PKK/KCK'ya katıldı.

Belçika, Fransa ve Yunanistan'da örgütün kırsal alanda yaptığı ideolojik eğitimlerin ses kayıtları dinletilip, terör örgütüne ait sözde örgütsel, ideolojik ve örgüt tarihi içerikli kitaplar okutularak eğitim alan M.A. daha sonra Irak'a gitti.

Bunu öğrenen annesi de Irak'a giderek, orada M.A. ile buluştu.

Annesinin ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu M.A. örgüte katılmaktan vazgeçerek, teslim olmaya karar verdi.

M.A. İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Habur Sınır Kapısı'ndan 3 Aralık'ta teslim alındı.

Sınır kapısında ailesiyle buluşturulan M.A. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan adli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.