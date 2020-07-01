AA 01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:56 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:56

Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bulancak Devlet Hastanesine getirilerek yakınlarına teslim edilen Tirsi'nin cenazesi, ilk olarak evine, ardından İcilli Köyü Camisi'ne götürüldü.

Tirsi'nin babası Serdar ve annesi Nazlı Tirsi bu sırada gözyaşı döktü. Cenazeye katılan Giresun Valisi Enver Ünlü, baba Serdar Tirsi'yi teskin etti.

7 yaşındaki İkra Nur'un cenazesi, öğleden sonra İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Tirsi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar ve vatandaşlar katıldı.

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran saat 14.00 sıralarında, kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkisinde dere içerisinde bulunmuştu.