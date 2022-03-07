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İl il haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 1275, İzmir'de 662, İstanbul'da 646 oldu.

DHA7 Mart 2022 Pazartesi 12:53 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 13:05
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 19-25 Şubat arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara'da 1275, İzmir'de 662, İstanbul'da 646 oldu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"19-25 Şubat arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

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