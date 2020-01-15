15.01.2020 12:52 - Güncelleme: 15.01.2020 12:52

İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Türkiye’de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 28 Şubat Cuma günü yapılacak. Bu yılın Pantene yıldızı parlayanları Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan oldu. İlayda Alişan hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da doğmuştur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde eğitimini tamamlayan güzel oyuncu küçük yaşlarda oyunculukla tanışmıştır. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım atan İlayda Alişan, daha sonra Rüya, Bana Sevmeyi Anlat, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı dizilerinde rol almıştır.

İlayda Alişan, şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterini canlandırmaktadır. İlayda Alişan 1.58 metre boyunda, 48 kilodur.

İlayda Alişan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Merve) (TV Dizisi)

2013 – Gönül Hırsızı (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Nurten) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Sinem) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Eylül) (TV Dizisi)

2017-2018 – Çukur (Akşın) (TV Dizisi)