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İlçe başkanının gizli şirketine milyonluk ihale

CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin'in gizli patronu olduğu iddia edilen şirket ihale zengini oldu. Mcd Gıda 2022'de ortak ve adres değişikliğine gitti. Küçükçekmece Belediyesi'nde görevli temizlik görevlisinin işsiz oğlu Alp Can Aksoy, şirketin ortağı oldu. Şirket o tarihten sonra CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nden 2 yılda 28 milyon liralık ihale aldı.

Yeni Şafak25 Mart 2024 Pazartesi 08:59 - Güncelleme:
İlçe başkanının gizli şirketine milyonluk ihale
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CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin, temizlik görevlisinin işsiz oğluna kurdurduğu şirkete CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nden 28 milyon liralık ihale aldırdı. Şirket adresi olarak gösterilen yerde müstakil bir ev var. İletişim için verilen telefon arandığında ise Küçükçekmece İlçe Başkanlığı çıkıyor.

Küçükçekmece Belediyesi'nde ihale yolsuzluğu iddiaları arttı. Belediyede temizlik görevlisi olarak görev yapan bir çalışanın işsiz oğlu üzerine yapılan şirketin, belediyeden birçok ihale aldığı ortaya çıktı. İhale miktarının her yıl artarak devam ettiği görüldü. Gıda şirketinin asıl sahibinin CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin olduğu ve şirketin iletişim numarası olarak belirtilen telefon numarasının CHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'na ait olduğu belirtildi.

Alp Can Aksoy

İKİ YILDA 28 MİLYON TL'LİK İHALE

Ticaret sicil gazetesindeki bilgilere göre "Mcd Gıda Pazarlama Organizsyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" az bir sermaye ile 2021'de kuruldu. Sermayesini arttırıp aynı yıl Küçükçekmece Belediyesi'nden 2 milyon 145 bin TL ihale alan şirket, 2022'de ortak ve adres değişikliğine gitti. Alp Can Aksoy şirketin ortağı ve yetkili müdürü olduktan sonra şirketin önü birden açıldı. Bu değişikliğin ardından belediyenin yaptığı KDV hariç 11 milyon 710 bin TL'lik ihaleyi bu şirket aldı. Şirket 2023'te de CHP'li belediyeden KDV hariç 16 milyon 549 bin TL'lik ihale aldı.

ŞİRKET SAHİBİ İLÇE BAŞKANI MI?

İddiaya göre söz konusu şirketin sahibi, CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin. Yine şirketin "0544 870..." numaralı telefonu CHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'na çıkıyor. Adres olarak gösterilen yerde ise müstakil bir ev var. 2022'de şirket ortağı gösterilen Alp Can Aksoy'un belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan bir personelin oğlu ve evinin çatısında kuş besleyen işsiz biri olduğu iddia edildi.

Burak Ergin

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