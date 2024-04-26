İletişim Başkanı Altun: Batı'nın rahatsızlığını görüyoruz ama haklı davamızdan vazgeçmeyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da TRT İspanyolca Konuşulan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi ve TRT İspanyolcanın tanıtım programında konuştu.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

* Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı iletişim seferberliğiyle kurumsallaştırdığımız Türkiye iletişim modeli, küresel hak ve adalet mücadelemize katkı sunmak ve Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya duyurmak hedefleri doğrultusunda şekillenmiştir.

* Küresel tolum hakkaniyetli ve adil bakış açısına muhtaç

* Bazı batılı meslektaşlarımız bu girişimlerimizden küresel medya tekelini yıkmaya uluslararası yayıncılık alanında adaleti tesis etmeye dönük girişimlerimizden rahatsızlık duyuyorlar.

* Batı'nın rahatsızlığını görüyoruz ama haklı davamızdan vazgeçmeyiz.

* Bugün küresel toplum, bilgi kaynaklarının çeşitlenmesine muhtaçtır. Hem de hiç olmadığı kadar.

* İsrail'in gazetecileri katletmesini lanetliyoruz.

* TRT, son dönemde uluslararası yayıncılık alanında ciddi atılımlar gerçekleştirdi. TRT uluslararası dijital haber kanallarının takipçisi 44 milyonu geçti. TRT İspanyolca kanalımız da aynı ilgiye mazhar olacaktır.