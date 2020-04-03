İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7027
  • EURO
    7,2424
  • ALTIN
    347.704
  • BIST100
    89335.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Altun: Bu cephe sarsılmaz çünkü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem
Güncel

İletişim Başkanı Altun: Bu cephe sarsılmaz çünkü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ettiğini bildirdi.

AA03 Nisan 2020 Cuma 11:46 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:47
ABONE OL

Twitter hesabından kampanyaya ilişkin bir video paylaşan Altun, şunları kaydetti:

"Bir aradayız, kardeşliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın tarafındayız. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor."

- "BU CEPHE SARSILMAZ"

Altun'un paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:

"Türk Milleti, kardeşlikte sınır tanımaz. Vefakar, cefakar, onurlu, gururlu bir milletiz. Birlikte ağlar, beraber güleriz. Biz büyük Türkiye'yiz. Bugün birlik, dayanışma, yardımlaşma ve mücadele günüdür. Bu cephe sarsılmaz çünkü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem."

En genç sakini 53 yaşında olan mahallede sessizlik hakim

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'
Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'

Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'

Hava saldırısında öldürüldüler
Hava saldırısında öldürüldüler

Hava saldırısında öldürüldüler

İnsanlık dışı öneri: Afrika'da deneyelim! Tepkiler çığ gibi
İnsanlık dışı öneri: Afrika'da deneyelim! Tepkiler çığ gibi

İnsanlık dışı öneri: Afrika'da deneyelim! Tepkiler çığ gibi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.