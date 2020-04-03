İletişim Başkanı Altun: Bu cephe sarsılmaz çünkü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem

AA 03 Nisan 2020 Cuma 11:46 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:47

Twitter hesabından kampanyaya ilişkin bir video paylaşan Altun, şunları kaydetti:

"Bir aradayız, kardeşliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın tarafındayız. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor."

- "BU CEPHE SARSILMAZ"



Altun'un paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:

"Türk Milleti, kardeşlikte sınır tanımaz. Vefakar, cefakar, onurlu, gururlu bir milletiz. Birlikte ağlar, beraber güleriz. Biz büyük Türkiye'yiz. Bugün birlik, dayanışma, yardımlaşma ve mücadele günüdür. Bu cephe sarsılmaz çünkü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem."