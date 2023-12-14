İletişim Başkanı Altun: Cumhuriyetimizin 100. yılı, millet ve devlet birlikteliğiyle kutlanmaya devam edecek

Modern sanat ve sergilere ev sahipliği yapan CerModern'de, Cumhuriyet'in yüzyılına iz bırakmış önemli kişileri ve gelişmeleri konu alan 100 Yılın Ses Tüneli Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

1923-2023 yıllarını kapsayan süreci, sürece katkı sağlayan isimleri ve önemli olayları tarihsel anlatıya dönüştüren söz konusu serginin çerçevesi Türkiye'nin ilklerini ve enlerini kapsıyor. Türkiye'nin icraata dayanan siyasi ve iktisadi gelişi temel yapı taşı olarak ele alıyor. Sanat, spor ve bilim alanlarındaki tarihi başarıları da inceleyen sergi,

Sergi, Cumhuriyet'in yüzyılının hikayesini, iktisat, icraatlar, sanat, bilim ve spor alanlarıyla anlatırken ikinci yüzyıl için de geçmişime bakarak geleceğimizi tahayyül eden yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Türkiye'nin yüzyılı kelimeler, anılar, en önemli anlar ve yüzler bölümleriyle analog ve dijital arasında kurulan anlatı bağıyla aktarıldıktan sonra, sergi bitiminde yapay zeka, bize küresel ve bölgesel liderlik, akıllı şehirler, teknoloji, savunma sanayii, yerli ve milli, sürdürülebilirlik ve teknopark gibi anahtar kelimelerle Güçlü Türkiye'nin yeni yüzyılını tasvir ediyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sergiyi gezmek ve incelemek üzere CerModern'e geldi. TMM İletişim Medya ve Reklam Hizmetleri A.Ş.'ye ait projenin küratörü Esra Özkan'dan bilgi alan Altun, sergiyi detaylıca inceledi.

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyet'in 100. yılıyla şereflenmesini arzuladıklarını belirterek, "Bugün bu bağlamda yine önemli bir etkinliği kamuoyuyla tanıştırıyoruz. Burada sesler üzerinden, 100 yılın önemli sesleri üzerinden, önemli insanlarının yine geride bıraktıkları ses kayıtları üzerinden biz aslında 100 yılı anıyoruz. Burada bir taraftan millet olarak sevindiğimiz, gururlandığımız anları görebiliyoruz. Bir taraftan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Cumhurbaşkanımıza kadar yine Türkiye Cumhuriyetine iz bırakmış isimlerin, kahramanların seslerini tanıtıyoruz. Burada, bu kahramanların sesleri üzerinden, yine sanatçılarımızın, sporcularımızın, bilim insanlarımızın sesleri üzerinden aslında bir hafıza sergisi sunuyoruz milletimize. Sesin hafıza üzerindeki etkisiyle alakalı birçok yapılmış akademik çalışma var ve biz bunlardan esinlenerek, istedik ki milletimizin hafızası bir kerede bu sesler üzerinden, toplumsal hafızamızı etkileyen sesler üzerinden yeniden canlansın. Diğer taraftan bu sergimizde Türkiyemizin ilkleri, enleri var ve bunları burada görebiliyoruz. Sanat, spor ve bilim alanındaki tarihi başarılarımızı farklı bir perspektifle sergiyi gezdiğimizde, görebilme imkanına sahibiz. Diğer taraftan, yine bu serginin önemli özelliklerinden bir tanesi, özellikle 2000 sonrasındaki gelişmelere özel bir önem atfetmesi" diye konuştu.

Altun, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları bağlamında, 'Yüzyılın İşini 20 Yıla Sığdırdık' kampanyasını başlattıklarını hatırlatarak, "Çünkü burada verilen mesaj çok açık ve net bir mesajdı. Son 20 yılda ortaya konan başarı hikayeleri ve icraatlar, cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gerçekten 100 yılı sığan, 100 yılı temsil eden, büyük icraatlardı. Hem bir taraftan, geçmişle kıyasladığımızda, derinliği, niteliği ve niceliği itibariyle derinliği, niteliği ve niceliği itibariyle son derece ileri icraatlar hem de geleceğe etkisi bakımından, Türkiye yüzyılı vizyonunu inşa etmesi bakımından ve geleceğe etkisi bakımından, bir o kadar önemli ve kritik icraatlar. '100 Yılın İşini 20 Yıla Sığdırdık' vizyonunu burada yine bu sergimizde çok açık ve net bir şekilde somut eserlerin sergilenmesiyle görebilme imkanına sahibiz. Burada gerçekten bir yandan Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını çok net bir şekilde görebilirken diğer taraftan da yine serginin önemli ayırt edici hususiyetlerden bir tanesi gelecek yüzyılı kurgulamak adına yine yapay zeka teknolojisi kullanarak ortaya konan enstelasyonlar. Bunlar da yine bu sergiyi anlamlı kılan son derece önemli husus. Ben sergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle bir kere daha Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı millet ve devlet birlikteliğiyle kutlanmaya devam edecek. Türkiye yüzyılı vizyonu hayata geçtikçe aslında bu devletin nedenli büyük ve güçlü bir devlet olduğu bütün dünya tarafından görülecek, görülmeye devam edilecek. Biz şunu açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hem bölge barışı için hem dünya barışı için olmazsa olmazdır. Büyük ve güçlü Türkiye dünya barışının küresel barışın teminatıdır" değerlendirmesini yaptı.

Sergi 20 Aralık'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.