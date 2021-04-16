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İletişim Başkanı Altun: Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''128 Milyar Dolar Kayıp' iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır.' ifadelerini kullandı.

AA16 Nisan 2021 Cuma 18:53 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 18:53
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Altun, Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "128 milyar dolar tutarındaki rezervin eridiği" iddialarına ilişkin açıklamasını paylaştı.

Paylaşımında, Türkiye'nin, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyeceğini vurgulayan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"128 Milyar Dolar Kayıp' iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek."

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