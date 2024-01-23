İletişim Başkanı Altun: Türkiye'ye karşı hibrit yıpratma savaşı yürütülüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da "Yeni Şafak-Türkiye'nin Birikimi 30 Yaşında" programında konuştu..

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı, dirayetli liderliği ve milletimizin ferasetiyle ülkemiz, önüne konulmak istenen bariyerleri yerle bir etti.

* Türkiye özgürleştikçe, demokratik alan genişledikçe tolumun farklı kesimleri de kamusal alanda görünür hale geldi ve böylelikle, medya alanı da çeşitlendi, güçlendi.

* Türkiye'ye karşı hibrit tehditler aracılığıyla yeni medya yol ve yöntemleriyle bir yıpratma savaşı yürütülüyor. Türkiye, hibrit tehditlere en fazla maruz kalan ülkedir. Ülkemiz melez saldırı ve darbelerle karşı karşıya kaldı.

* Dezenformasyonla mücadeleyi sadece bir ulusal güvenlik meselesi olarak değil, küresel bir mücadele olarak da görüyoruz.

* Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir uluslararası adalet mücadelesi veriyor. Bu mücadelemizde de medyanın desteği oldukça önemli.