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İletişim Başkanı Altun: Türkiye'ye karşı hibrit yıpratma savaşı yürütülüyor

İstanbul'da 'Yeni Şafak-Türkiye'nin Birikimi 30 Yaşında' programında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye'ye karşı hibrit tehditler aracılığıyla yeni medya yol ve yöntemleriyle bir yıpratma savaşı yürütülüyor. Türkiye, hibrit tehditlere en fazla maruz kalan ülkedir.' dedi. Türkiye'ye karşı hibrit tehditler aracılığıyla yeni medya yol ve yöntemleriyle bir yıpratma savaşı yürütülüyor. Türkiye, hibrit tehditlere en fazla maruz kalan ülkedir.

23 Ocak 2024 Salı 20:35 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Türkiye'ye karşı hibrit yıpratma savaşı yürütülüyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da "Yeni Şafak-Türkiye'nin Birikimi 30 Yaşında" programında konuştu..

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı, dirayetli liderliği ve milletimizin ferasetiyle ülkemiz, önüne konulmak istenen bariyerleri yerle bir etti.

* Türkiye özgürleştikçe, demokratik alan genişledikçe tolumun farklı kesimleri de kamusal alanda görünür hale geldi ve böylelikle, medya alanı da çeşitlendi, güçlendi.

* Türkiye'ye karşı hibrit tehditler aracılığıyla yeni medya yol ve yöntemleriyle bir yıpratma savaşı yürütülüyor. Türkiye, hibrit tehditlere en fazla maruz kalan ülkedir. Ülkemiz melez saldırı ve darbelerle karşı karşıya kaldı.

* Dezenformasyonla mücadeleyi sadece bir ulusal güvenlik meselesi olarak değil, küresel bir mücadele olarak da görüyoruz.

* Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir uluslararası adalet mücadelesi veriyor. Bu mücadelemizde de medyanın desteği oldukça önemli.

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