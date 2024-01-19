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İletişim Başkanı Altun: Yolun açık olsun Alper Gezeravcı

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı' dedi.

19 Ocak 2024 Cuma 02:04 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Yolun açık olsun Alper Gezeravcı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin sosyal medya X hesabından video mesaj göndererek, "Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı!" mesajına yer verdi.

Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk uzay yolculuğuna dair görüntülere yer verdi.

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