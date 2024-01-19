İletişim Başkanı Altun: Yolun açık olsun Alper Gezeravcı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin sosyal medya X hesabından video mesaj göndererek, "Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı!" mesajına yer verdi.
Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk uzay yolculuğuna dair görüntülere yer verdi.
Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 18, 2024
Yolun açık olsun Alper Gezeravcı!#GururDuyTürkiye, devamı gelecek... ���� pic.twitter.com/W3vINFo1MX