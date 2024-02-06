İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5756
  • EURO
    32,888
  • ALTIN
    1991.56
  • BIST100
    8776.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Altun'dan 6 Şubat paylaşımı: Milletimiz zor zamanda asrın birlikteliğini ortaya koydu
Güncel

İletişim Başkanı Altun'dan 6 Şubat paylaşımı: Milletimiz zor zamanda asrın birlikteliğini ortaya koydu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümüne ilişkin, 'Cenab-ı Allah, en zor zamanda bile 'Asrın Birlikteliği'ni ortaya koyan necip milletimizi ve güzel ülkemizi her türlü afet ve tehlikeden muhafaza buyursun' mesajını paylaştı.

6 Şubat 2024 Salı 04:50 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan 6 Şubat paylaşımı: Milletimiz zor zamanda asrın birlikteliğini ortaya koydu
ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Asrın Felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1 yıl dönümü üzerine paylaşımda bulundu.

Altun, depremin yıl dönümüne ilişkin mesajında şunları vurguladı:

6 Şubat 2023'te yaşadığımız ve yüreklerimizde tarifi görülmemiş bir acı bırakan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde kaybettiğimiz 53 bin 537 canımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa ve yakınlarını kaybeden her bir kardeşimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Cenab-ı Allah, en zor zamanda bile "Asrın Birlikteliği"ni ortaya koyan necip milletimizi ve güzel ülkemizi her türlü afet ve tehlikeden muhafaza buyursun.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.