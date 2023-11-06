İletişim Başkanı Altun'dan Batı medyasına sert tepki: Bu ikiyüzlülüğü tarih asla affetmeyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi: Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" programında konuştu.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

* Ortak bir gelecek paydasında buluşmaya önem veriyoruz.

* Türk dünyasında iş birliği güçleniyor.

* Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ortak dil ve tarihin yanı sıra ortak gelecek paydasında buluşmanın ne denli önemli olduğunu açık şekilde idrak ediyoruz. Biz bu çatıyı ortak medya sütunlarıyla güçlendirme çabası içerisindeyiz.

* 2021 yılında düzenlenen İstanbul Zirvesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı adını alan birliğimiz, ikili ilişkilerin derinleştirilmesinde ve Türk Devletleri arasındaki kardeşliğin pekiştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

* Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Türk Devletleri Teşkilatı ile işbirliğine büyük önem veriyoruz ve liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla teşkilatın çalışmalarına destek olup, işbirliğini en üst düzeyde tutmaya çaba sarf ediyoruz.

* Teşkilat üyesi ülkelerin haber ajansları arasındaki işbirliğinin geliştirmesine yönelik adımlara özel bir önem atfettiğimizin altını çizdik. Bu çerçevede Türk Haber Ajansları Birliği'nin kuruluşu noktasında karar aldık. Türk Haber Ajansları Birliği'nin kuruluşu, Türk Dünyası 2040 vizyonuna büyük katkı sağlayacak.

* Maruz kaldığımız en büyük sorun, kimi zaman kolaylıkla çözüm getirilebilecek sorunları içinden çıkılamaz bir durum haline getirmeye kabil olan dezenformasyon meselesidir.

* Dezenformasyon küresel bir tehdit.

* Bugün Türkiye başta olmak üzere Türk dünyasında yer alan ülkeler İslamofobiden nefret söylemine, terörden ırkçılığa kadar birçok yıkıcı girişimlere karşı mücadele vermektedir

* İsrail saldırılarında 46 gazeteci hayatını kaybetti.

* (İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Türkiye olarak gerek diplomatik girişimler, gerek insani yardım gayretleri, gerekse iletişim alanında ortaya koyduğumuz performansla bu alanda elimizden gelen çabayı ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz.

* (İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Batılı ülkelerin, büyük medya şirketleri bu katliamı dünya kamuoyunun dikkatinden kaçırmak için akıl almaz ve hayasız bir gayrete giriştiler. Bu ikiyüzlülüğü ve kötülüğü tarih asla affetmeyecektir.