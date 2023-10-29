İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı: Bir devrin ilk gününün de heyecanını yaşıyoruz

İletişim Başkanı Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünya tarihinde görülmemiş bir mücadelenin, emsalsiz bir azim ve kararlılığın, sınırsız bir vatan ve millet aşkının en mümtaz eseri olarak kurulan Cumhuriyet'in 100. yılına erişmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Fahrettin Altun, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı kutlu bağımsızlık yürüyüşünü, tam 100 yıl önce bugün Milli Mücadele'nin sarsılmaz karargahı Ankara'da Cumhuriyet'i ilan ederek taçlandırdığını, işgal ve esaret girişimlerine karşı asla ve kata diz çökmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Türk milletine her türlü zulmü reva gören saldırıların da müstemlekecilikte kurtuluş ve huzur arayan her türlü fikrin de Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını vurgulayan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kahraman ecdadımızın gösterdiği bu azim ve kararlılık, nesiller boyu bizlere ve esaret altında tutulan bütün mazlum halklara ilham olmuştur. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, maziden atiye taşımayı bir şeref bildiğimiz bu azim ve kararlılık, milletimizi emin adımlarla kutlu bir geleceğe taşıyacak en büyük dayanağımızdır.

Bugün, 29 Ekim 2023!



Dünya tarihinde görülmemiş bir mücadelenin, emsalsiz bir azim ve kararlılığın, sınırsız bir vatan ve millet aşkının en mümtaz eseri olarak kurulan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına erişmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.



Türk milleti, Gazi Mustafa... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 29, 2023

29 Ekim 2023 itibarıyla sadece bir asrı geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu değil, nice başarılara koşacağımız, nice güzel yarınlara vasıl olacağımız bir devrin ilk gününün de heyecanını yaşıyoruz. Bugün, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana, aziz milletimizin tam bir asırdır gösterdiği fedakarlığın ve emeğin sonuna kadar hak edilmiş karşılığı olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını da ümit, sevinç ve büyük bir gururla aralıyoruz. Dünyanın adaletten ve hakikatten hızla uzaklaştırılmaya çalışılarak zulmün ve vahşetin pençesinde kıvrandığı, istikrarsızlık ve krizlerle dolu bir dönemde biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur ve kararlı liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz."

"YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN TÜRKİYE YÜZYILI"

Altun, Türkiye Yüzyılı'nın, birlik ve beraberlik içerisinde yaşanan, huzur ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bu güzel vatanda ekonomiden dış politikaya, teknolojiden eğitime, sanattan spora her alanda 100 yıllık başarıları daha ileriye ve yeni zirvelere taşıyacakları bir geleceğin adı olduğunu aktardı.

Türkiye Yüzyılı'nın sadece hudutlar dahilinde değil, tüm dünyada barış, adalet, hakikat ve kardeşlik uğruna ortaya koydukları mücadeleyi muzaffer kılacakları bir istikbal demek olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor ve bir ferdi olmaktan gurur duyduğum Türk milletinin ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Yüzyılı."