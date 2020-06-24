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  • İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki: Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir
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İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki: Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür.' ifadesini kullandı.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 21:34 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 21:38
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Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail polisinin, Kudüs'te TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir."

AHaber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

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