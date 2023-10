Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İsrail saldırılarında ailesi ve evini kaybeden El Cezire muhabiri Wael Al-Dahdouh'a başsağlığı diledi.

Wael Al-Dahdouh'un evinin yıkılmasıyla Gazze'de gazetecilere yönelik hain bir saldırı daha gerçekleştirildiğini belirten Altun, bu tarz saldırıların rastgele gerçekleştiğine inanmakta zorlandıklarını bildirdi.

İsrail'in, gerçeklerin Gazze'den çıkmasını sistematik bir şekilde engellemeye çalıştığını belirten Altun, "Bu tür saldırılar ile gazetecileri susturmak terör taktiği uygulamaktır. Sivillere yönelik korkutma ve terör taktikleri uygulayan bazı İsrailli yetkililer, Gazze konusundaki ilkeli duruşumuz nedeniyle Türkiye'yi eleştirme cüretinde bulunuyor. Terörizmin ne anlama geldiği konusunda kimseden ders alacak değiliz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin uzun süredir PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ettiğini anımsatan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Terörizmin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz. Ancak hiçbir şey sivillerin kasıtlı ve sistematik olarak hedef alınmasını meşrulaştıramaz. Tüm dünya, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırının yanı sıra İsrail'in Gazze'de bugüne kadar 6 binden fazla sivilin ölümüne sebep olan saldırılarına da tanık oldu. Hiçbir insani yardıma izin verilmeden milyonlarca sivilin bu şekilde kuşatılması insanlık dışı ve barbarcadır. İsrail hükümetine işledikleri suçlar ile bir an evvel yüzleşmelerini tavsiye ediyoruz. Çatışmanın kaynağı net bir şekilde bellidir, Filistin topraklarının devam eden işgali. İsrail'in bu gerçek ile yüzleşmesi gerekiyor. Tüm dünya Gazze'deki katliamlara ve dehşete tanık olurken, İsrail'in uluslararası kamuoyunu aldatması artık mümkün değildir.

Halkla ilişkiler kampanyaları, uluslararası hukuka açıkça aykırı bir şekilde sivillerin öldürülmesindeki vahşeti örtbas edemez. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmanın İsrail'e hiçbir faydası yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışma anlarında her zaman gerilimi düşürmeye yönelik adımlar atarak barış çağrısında bulunmuştur. Hiçbir zaman hakikatsiz bahanelerle masum sivilleri hedef almayı haklı görenlere karşı çıkmaktan çekinmemiştir. Bir kez daha acilen ateşkes ve esir değişimi için müzakere çağrısında bulunuyoruz. Gazze'ye uluslararası insani yardımın girmesine izin verilmelidir. Son iki haftadır yaşanan olaylar, temel sorunun İsrail'in, Filistin topraklarında devam eden işgali olduğunu ve bunun artık göz ardı edilemeyeceğini göstermiştir. Uluslararası kamuoyu, İsrail'i mevcut yaklaşımından vazgeçirmeli ve anlaşmazlığın iki devletli çözüm yoluyla nihayete ermesi için baskı yapmalıdır."

