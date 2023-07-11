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İletişim Başkanı Altun'dan Srebrenitsa mesajı: Utanç verici soykırımı lanetliyorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masum insanın katledildiği utanç verici soykırımı lanetliyorum.' ifadesini kullandı.

AA11 Temmuz 2023 Salı 14:21 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan Srebrenitsa mesajı: Utanç verici soykırımı lanetliyorum
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa'nın ortasın gerçekleşen Srebrenitsa Soykırımı'nı lanetledi.

Altun, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE OLARAK BALKAN COĞRAFYASI İÇİN HER TÜRLÜ ADIMI ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masum insanın katledildiği utanç verici soykırımı lanetliyorum. Türkiye olarak Bosna halkının yanında olmaya, Balkan coğrafyasının huzur ve güvenliği için her türlü adımı atmaya devam ediyoruz. Srebrenitsa şehitlerimizin ruhları şad olsun."

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