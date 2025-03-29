Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık, İngiltere'nin başkenti Londra'da "Ramazan Çadırı Projesi" kapsamında "Milletleri Buluşturmak: Türkiye-Birleşik Krallık İlişkilerini Kültürel Diplomasiyle Güçlendirmek" başlıklı panel düzenledi.

Programda katılımcılara video mesajla hitap eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye ile Birleşik Krallık ilişkilerinin, siyasi ve ekonomik bağlarla birlikte kültürel etkileşime de dayanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Tarih boyunca iki ülkenin kültürel diplomasi vasıtasıyla birbirlerini daha iyi anladığını vurgulayan Altun, sanattan eğitime, akademiden medyaya geniş bir yelpazede işbirliklerinin geliştirildiğini ifade etti.

Bu köklü ilişkileri daha ileriye taşıma ve iki millet arasındaki anlayış zeminini daha da güçlendirme arzusuyla bir araya geldiklerini belirten Altun, ramazanın, bir araya gelmenin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği zamanlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Bu çerçevede, Londra'da düzenlenen Ramazan Çadırı Projesi'ni çok kıymetli bulduğunu ifade eden Altun, bu etkinlik ve nicelerinin, farklı kültürlerin bir araya gelmesi, ortak değerler etrafında buluşması ve insani duruşun evrensel gücünü yansıtması yönüyle önemli bir görevi ifa ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin dış politikasının belirleyici unsurunun insani, vicdani duruş ve barışı önceleyen perspektif olduğuna dikkati çeken Altun, Türkiye'nin istikrarlaştırıcı gücüyle tarihte olduğu gibi bugün de mazlumların ve mağdurların sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Fahrettin Altun, "7 Ekim 2023'ten bu yana küresel vicdanın en büyük sınavlarından birini, İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırım oluşturmaktadır. Tüm dünyanın ortak insanlık mirasını kana bulayan bu meselenin çözümü, küresel bir inisiyatife, katılımcı, adil ve güçlü bir sese mecburdur." değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya-Ukrayna Savaşı ve neden olduğu insani krizin sürdüğünü, kimi girişimlere rağmen kesin bir neticeye ulaşamadığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Sayın Keir Starmer ile gerçekleştirdiği görüşmelerde vurguladığı gibi Türkiye, barışı kolaylaştırmak adına müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, üzerine düşeni bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da yapmaya hazırdır. Bu bağlamda, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki diplomatik ve insani işbirliğinin derinleşerek devam etmesi, yalnızca devletlerarası ilişkilerin değil, insanlık onurunun da bir gereğidir. Asırlar boyunca farklı meydan okumalar karşısında ayakta kalmış, zamanın sınamalarını başarıyla aşmış ikili ilişkilerimiz, bugün de bölgesel ve küresel ölçekte barışın, istikrarın ve karşılıklı anlayışın teminatı olma vasfını taşımaktadır."

Altun, bu teminatın önemli bir veçhesini de iki millet arasında vücut bulan kültürel alandaki derinlikli ilişkilerin oluşturduğunu ifade ederek, karşılıklı öğrenci değişim programları, bilim insanlarının yürüttüğü ortak çalışmalar ile kültür ve sanat etkinliklerinin iki ülke arasındaki bağların temel sütunları arasında yer aldığını belirtti.

Türk sineması, edebiyatı ve müziğinin, Birleşik Krallık'ta giderek daha fazla ilgi gördüğüne dikkati çeken Altun, aynı şekilde İngiliz edebiyatı ve sanatının da Türkiye'de kendine geniş bir takipçi kitlesi bulduğunu kaydetti.

Altun, tiyatrodan festivallere, belgesel projelerinden gastronomi etkinliklerine kadar her alanda kültürel paylaşımın artırılmasının, iki toplum arasındaki dostluğu pekiştirmesi yönüyle çok kıymetli olduğunu vurguladı.

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